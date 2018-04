Alibec e total ieşit din formă la FCSB, a marcat un singur gol în acest sezon în Liga 1, dar continuă să aibă oferte. Cel puţin aşa susţine Gigi Becali, care a anunţat după victoria cu Astra, 3-0 la Giurgiu, că o echipă din Franţa l-a vrut pe atacantul venit de la Astra, dar omul de afaceri a spus "pas".

"Am avut o ofertă pe Alibec, dar nu are rost să discutăm acum. Am avut 4,5 milioane pe el. Pe Alibec scad la cinci de la zece, îl dau cu cinci milioane. Cu trei milioane nu îl dau pe Alibec." Vedem la finalul campionatului. Eu nu vreau să iau patru, cinci milioane pe Alibec. Vreau să joc în... citeste mai mult

