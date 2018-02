Fostul portar al celor de la FCSB, Florin Niţă, a debutat la Sparta Praga în amicalul cu ruşii de la Spartak Moscova. Goalkeeper-ul român a purtat banderola de căpitan, aşa cum e tradiţia clubului ceh în cazul celor care joacă în premieră, a încasat două goluri, adversarii câştigând cu scorul de 2-1.

Niţă a fost integralist, în timp ce Nicolae Stanciu a bifat 84 de minute, iar Bogdan Vătăjelu a evoluat 70.

"Am venit aici pentru că a fost o nouă provocare pentru mine şi am zis să încerc. Îmi doresc ca tot ce fac să rămână undeva acolo...vreau să am rezultate cu această echipă.

Pentru mine este un pas important în cariera de fotbalist. A trebuit să fac acest pas pentru binele