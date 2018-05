Miercuri, 23 Mai, 22:58

Dan Nistor a evoluat în prima parte din acest sezon în tricoul celor de la CFR Cluj, formație care a reușit să câștige titlul de campioană. A adunat 17 meciuri în campionat, oferind 5 pase decisive.

N-a primit însă tricou de campion și a ținut să-i taxeze pe oficialii formației ardelene.

"Cred că am jucat 21 de meciuri la CFR Cluj, nu mai știu câte puncte aveam, dar cred că am pus umărărul și eu pentru acel titlu. Am plecat când echipa era pe primul loc.

Meritam și eu o mânecă de la tricou, dar dacă nu s-a putut, asta este. Referitor la meciul de azi, sper ca tinerii să învețe... citeste mai mult