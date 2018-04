Sambata, 07 Aprilie, 22:56

Dan Nistor a fost eroul lui Dinamo în victoria cu Concordia Chiajna, 3-1. La finalul partidei, mijlocașul a explicat pasele sale de geniu și le-a făcut o promisiune fanilor dinamoviști.

"Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa. Sper să jucăm tot așa de acum încolo. Eu am tot spus că ce s-a întâmplat în meciul cu Juventus Bucureșt a fost o întâmplare. Ne gândim doar la prezent și la viitor și sperăm ca ceea ce s-a întâmplat anul acesta să nu se mai repete.

Bratu mi-a dat mai multă libertate de exprimare și mă bucur foarte mult că am contribuit la victoria echipei mele. Am învățat în curtea școlii și...