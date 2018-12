Arestarea CEO-ului Carlos Ghosn are potențialul de a schimba radical structura Alianței Renault-Nissan-Mitsubishi, ca urmare a dorinței celor de la Nissan de a avea o influență mai mare. Ca parte a acordului de formare a Alianței din 1999, Nissan deține 15% dintre acțiunile Renault, care în prezent valorează circa 2.5 miliarde de euro, însă nu are drept de vot în consiliul de administrație al francezilor. În plus, statul francez este acționarul principal al Renault și are drept de vot, ceea ce înseamnă că interesele celor de la Nissan nu sunt exploatate la potențialul maxim.

Nissan a modificat însă în această săptămână codul de guvernanță, care prevede acum posibilitatea explicita de a vinde citeste mai mult

azi, 10:52 in Auto, Vizualizari: 37 , Sursa: Automarket in