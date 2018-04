incendiu 5 O casa in care locuiesc trei familii, pe strada Cazarmilor, aproape ca s-a facut scrum in aceasta dimineata, in jurul orei 5.00. Doua echipaje de pompieri s-au deplasat la fata locului si au stins flacarile izbucnite in pod si la acoperis....

Buna ziua Iasi, 20 Decembrie 2012