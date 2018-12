Ninsori abundente si viscol in toata tara, pana duminica

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de ninsori, lapovita, ploi si polei, valabila incepand de astazi, pana duminica seara. De asemenea, au fost emise cod portocaliu si cod galben de vremea rea in mai multe judete.

Informarea meteorologica este valabila in intervalul 14 decembrie, ora 19 – 16 decembrie, ora 18. Se vor semnala ninsori, lapovita, ploi si polei.

In intervalul mentionat aria precipitatiilor se va extinde si va cuprinde cea mai mare parte a tarii. In noaptea de vineri spre sambata (14/15 decembrie) vor fi mai ales ninsori.

Din a doua parte a zilei de sambata (15 decembrie) in Dobrogea va ploua, iar in Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei si... citeste mai mult