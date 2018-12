Opt judeţe se afă miercuri dimineaţă sub avertizare cod galben de vânt până la ora 10:00, conform ANM.

În zona de munte peste cota 1800 m a judeţelor Vâlcea şi Gorj a fost instituit codul galben până la ora 10:00, fiind semnalat vânt cu viteze de 90...100 km/h ce spulberă zăpada, reducând vizibilitatea sub 50 de metri

Şi în judeţele Hunedoara şi Caraş-Severin, zona de munte de peste cota 1800 m, sunt anunţate intensificări ale vântului care vor atinge 80-90 km/h şi izolat peste 100 km/h şi ninsoare viscolită si zăpadă spulberată ce determină scăderea vizibilităţii sub 50m

În judeţele Prahova, Argeş şi...

