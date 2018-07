Nimeni nu vrea sa fie procuror sef la DNA. Teama, revolta sau lipsa de interes? Desi luni este ultima zi in care procurorii isi pot depune candidatura pentru a prelua functia lasata vacanta in urma revocarii lui Kovesi, duminica seara nu aparuse niciun doritor.

Ministrul Justitiei a asteptat, a asteptat si iar a asteptat. A asteptat pana in ultima zi de inscrieri o persoana dornica sa-i ia locul Laurei Codruta Kovesi. Dar "soc in Justitie", ca sa parafrazam o celebra replica. Duminica seara, nu era nimeni inscris pe... citeste mai mult