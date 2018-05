Se pare că Simona Halep a digerat înfrângerea din sferturile turneului de la Madrid mai uşor decât de obicei. Simona a fost surprinsă într-o ipostază neobişnuită pentru o jucătoare care tocmai pierduse un meci important.

Halep s-a întors în tribunele arenei centrale de la Madrid, în care Pliskova o răpusese cu doar o oră înainte, scor 6-4, 6-3. Sportiva de 26 de ani a fost însoţită de antrenorul Darren Cahill, arătând că nu mai este afectată de eliminarea prematură.

.@Simona_Halep and @darren_cahill have some free time, so they went to watch Delpo play citeste mai mult