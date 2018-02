"Azi a fost mult mai rău decât ieri şi din această cauză am luat decizia să mă retrag. Nu e simplu, dar am vorbit cu doctorul meu şi mi-a spus că nu am suficient timp să mă refac. Am stat în repaos doar câteva zile şi îmi trebuie mult mai mult....

Mediafax, 16 Februarie 2018