A doua ediţie a Nike 3x3 Challenge va reprezenta şi în 2018 debutul oficial al sezonului pentru baschetul 3x3 din România, fiind primul turneu al circuitului naţional Sport Arena Streetball Tour. Evenimentul va avea loc între 11 şi 13 mai, în ParkLake Shopping Center.

Anul 2018 va reprezenta primul sezon complet de când baschetul 3x3 a fost inclus în programul Jocurilor Olimpice, acolo unde va fi prezent în premieră la ediţia 2020.

Înscrierile pentru toate categoriile (Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 18, Open şi Plus 35) se vor face pe site-ul oficial 3la3.ro în perioada 7-9 mai sau în limita a 60 de echipe înscrise.

