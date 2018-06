Golurile Nigeriei au fost marcate de Musa în minutele 49 şi 75. Islanda a ratat un penalty în minutul 83 prin Sigurdsson.

În acest moment, Croaţia are şase puncte şi e calificată în optimi. Nigeria are trei puncte, iar Argentina şi Islanda câte un punct. Dacă Argentina bate la scor Nigeria în ultima etapă, se poate califica în optimi, chiar dacă Islanda trece de Croaţia..

Argentina are golaveraj -3, iar Islanda -2. Asta înseamnă că Argentina trebuie să bată la mai multe goluri Nigeria decât ar face-o Islanda în ultima rundă pe Croaţia.

