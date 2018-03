Deputatul Nicuşor Dan a fost dat afară, astăzi, din sala de şedinţe a Consiliului General a Municipiului Bucureşti, fiind acuzat că a întrerupt şedinţa, în momentul în cae a vrut să ia cuvântul pe un proiect, potrivit Mediafax.

Preşedintele şedinţei CGMB, Orlando Culea, le-a cerut poliţiştilor locali să-l dea afară din sala de şedinţe pe deputatul Nicuşor Dan.

„Senatorii şi deputaţii au dreptul să participe la şedinţele de consiliu judeţean sau local să spună ce doresc. Am făcut o cerere acum două zile, am depus-o la registratură şi am vrut să iau cuvântul, aşa cum legea îmi permite. Preşedintele de... citeste mai mult

