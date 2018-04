FC Botoşani a învins, scor 1-0, pe FC Voluntari, prin golul marcat de Mihai Roman, în minutul 47. Claudiu Niculescu, antrenorul grupării ilfovene, s-a arătat extrem de afectat de înfrângere şi susţine că echipa sa a intrat în hora retrogradării, conform Digi Sport



"Mi-am pus mari speranţe în acest meci, ei veneau după o perioadă mai grea. Trebuie să mergem mai departe, pentru că vineri jucăm cu Dinamo. O greşeală a făcut diferenţa. A fost un meci încrâncenat. Am avut şi absenţe, Bălan, Lazăr, Pleaşcă... Am suferit în prima repriză, am primit gol dintr-un... citeste mai mult

azi, 10:16 in Locale, Vizualizari: 34 , Sursa: Botosaneanul in