Majorarea pretului energiei electrice pentru consumatorii casnici si IMM-uri, in 2015, ar fi trebuit sa fie doar o ajustare de 0,26%. In realitate va fi o crestere cu 2 – 2,1%. Autoritatile au “uitat" sa ia in calcul ceva! Ajustarea anuntata, de...

Reporterul, 22 Ianuarie 2015