Preşedintele Federaţiei Române de Haltere, Nicu Vlad, a declarat, luni, pentru AGERPRES, că a fost o onoare şi o mândrie să organizeze Campionatele Europene la Izvorani, unde delegaţia României a stabilit un nou record, cu 26 de medalii câştigate.

"Sunt bucuros că am reuşit să găzduim această competiţie acasă, chiar în Anul Centenarului. Europenele au fost transmise în peste 145 de ţări, deci România a fost văzută în toate colţurile lumii. A fost o mândrie şi onoare să organizăm Europenele, mai ales că am doborât şi recordul de medalii. 26 de medalii este un rezultat remarcabil, mai ales că 9 sunt la probe olimpice. Da, este adevărat că am profitat şi noi pentru că au... citeste mai mult

azi, 00:53 in Sport, Vizualizari: 19 , Sursa: Replica in