Fostul ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu era cu Mihai Tudose la o ședință, când fostului premier i s-a făcut rău și a făcut infarct. Bănicioiu a intervenit imediat.

„Eu eram lângă el, la masă, şi la un moment dat am văzut că şi-a pus capul pe masă. Chiar spusese că nu se simte bine, şi, când m-am dus lângă el, după o discuţie, am aflat că avea o durere în capul pieptului, care ulterior am constatat că era difuză, spre stânga, cu transpiraţie excesivă. Am încercat să îl ridic, dar avea ameţeli", a spus Bănicioiu, precizând că ulterior, acesta...

