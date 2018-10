Nicole Kidman a dezvăluit într-un editorial publicat în New York Magazine că mariajul ei cu Tom Cruise a protejat-o împotriva hărţuirii sexuale, informează Press Association.

Actriţa australiană s-a căsătorit cu starul din "Mission: Impossible" în 1990, după ce au jucat împreună în filmul "Days Of Thunder".

Căsătoria cu Tom Cruise, un actor deja consacrat la Hollywod, a avut loc la începutul carierei actriţei australiene şi a ajutat-o să nu devină o victimă a hărţuirilor sexuale, dezvăluie artista, în prezent în vârstă de 51 de ani, într-un editorial publicat în New