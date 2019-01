Noul an aduce botoşănenilor filme pentru toate gusturile. Astfel, printre filmele ce vor fi difuzate zilele acestea se regăsesc: The upside (Asistent de nevoie), Crăiasa Zăpezilor – Ţinutul Oglinzilor, Ralph rupe netu’, Curierul Traficanţilor, Subomul păianjen: În lumea păianjenului, Submary Poppins revine.



Comedia The Upside (Asistent de (ne)voie) este în regia lui Neil Burger şi îi are în rol principal pe actorii: Nicole Kidman, Kevin Hart, Bryan Cranston. Bazat pe filmul francez „The Intouchables”, această comedie emoționantă se concentrează asupra unei prietenii neașteptate care se dezvoltă între un bărbat paraplegic bogat și... citeste mai mult

