Primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a scris pe pagina sa de Facebook că procurorii DNA i-au adus la cunoştinţă, în cadrul audierilor de vineri, că are calitatea de suspect în dosarul privind de anveloparea blocurilor cu fonduri europene.

Nicolae Robu a ţinut să sublinieze în postarea de pe Facebook, că are calitatea de suspect nu aceea de „pus sub acuzare”.

„Astăzi am fost chemat la DNA pentru a mi se aduce la cunoştinţă că am calitatea de suspect într-un dosar legat de anveloparea unor blocuri pe fonduri europene. Aşadar, calitatea se SUSPECT, nu aceea de PUS SUB ACUZARE, cum intoxică unii”, a scris Robu.

„Ce pot spune...

