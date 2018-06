Nepotul Regelui Mihai, Nicolae Medforth-Mills, a întrebat-o într-o scrisoare pe mătușa sa, Custodele Coroanei, Margareta, dacă acceptă să fie naşa sa de cununie. Nicolae Medforth-Mills a făcut anunțul la Alba Iulia, unde participă la o serie de acțiuni, notează Agerpres.

Nicolae Medforth-Mills și Alina Maria Binder Nicolae Medforth-Mills: 'Săptămâna trecută am scris o scrisoare către mătuşa mea, Principesa Margareta, şi am întrebat-o dacă ne-ar face onoarea să fie naşa şi unchiul meu să fie naşul nostru la nuntă. Aştept un răspuns acum. Sper că vor accepta. Ar fi o mare onoare... citeste mai mult

