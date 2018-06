Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, a spus, luni, că i-a trimis o scrisoare mătuşii sale Margareta, Custodele Coroanei, în care arată că i-ar face o onoare deosebită ca ea şi unchiul lui să-i fie naşi la nunta cu Alina Maria Binder, care va avea loc în septembrie.

„Săptămâna trecută am scris o scrisoare către mătuşa mea, Principesa Margareta, am întrebat dacă... ne-ar face o onoare, de fapt, să fie naşa şi unchiul meu să fie naşul nostru la nuntă. Şi aştept un răspuns acum”, a spus Nicolae Medforth-Mills.

