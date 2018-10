Profesorul universitar Nicolae Hurduc a fost propus ministru al Cercetării, a anunţat joi premierul Viorica Dăncilă.

"Am prezentat Biroului Permanent Naţional propunerea pentru ministrul Cercetării. Este vorba de dl Nicolae Hurduc, profesor în cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi - Facultatea de inginerie chimică şi protecţia mediului. Am trimis deja către dl preşedinte Iohannis propunerea, aşteptăm să vedem dacă dl preşedinte va fi de acord cu această propunere", a declarat Viorica Dăncilă, joi, la finalul BPN al PSD.

Întrebată ce îl recomandă pe profesorul universitar Nicolae Hurduc să fie ministru al Cercetării, premierul a răspuns: "Are o... citeste mai mult