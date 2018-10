Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că a decis să rămână în continuare în funcţie, deşi sunt mulţi tehnicieni care încearcă să discute cu finanţatorul Gigi Becali pentru a-i lua locul.

"Am vorbit cu patronul. S-au făcut multe speculaţii după ce am declarat eu la finalul meciului de la Craiova (n.r. - că ar obţine rezultate mai bune dacă ar avea mai multă libertate din partea lui Gigi Becali). Foarte multă lume a spus că trebuia să plec. În discuţia cu patronul am spus că am motivele mele pentru care... citeste mai mult

azi, 00:30 in Sport, Vizualizari: 26 , Sursa: Replica in