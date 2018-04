Duminica, 01 Aprilie, 10:52

FCSB și CSM Poli Iași se duelează azi, de la ora 20:45, într-un meci din etapa a treia din play-off. Meciul va fi liveTEXT pe GPS.RO și în direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV.

Pentru partida din această seară, antrenorul FCSB, Nicolae Dică nu va putea conta Mihai Pintilii, suspendat după meciul cu CFR Cluj. În plus, tehnicianul roș-albaștrilor se gândește să îl menajeze pe Constantin Budescu, care are probleme la genunchi și are mari șanse să înceapă meciul ca rezervă.

