Nicolae Dică (38 de ani) s-a săturat de criticile primite din toate părţile pentru rezultatele obţinute în mandatul la FCSB şi a ieşit la atac. Antrenorul a mărturisit că nu se aştepta să fie atât de contestat şi îi provoacă pe Gigi Becali şi Mihai Teja. ”Să ia campionatul, să ajungă în primăvara europeană”.

Dică nu a plecat în cele mai bune condiţii de la FCSB. A fost considerat vinovat pentru rezultatele vicecampioanei Ligii 1 Betano. A intrat chiar şi în gura lui Mihai Stoica, iar Becali recunoştea discuţia cu oficialul, în care acesta spunea că FCSB nu are antrenor. Acum a venit şi răspunsul lui Dică. ”Întotdeauna pot mai mult şi consider că am făcut... citeste mai mult

