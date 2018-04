Marti, 10 Aprilie, 22:51

Nicolae Dică (37 de ani), tehnicianul celor de la FCSB, a recunoscut că a avut momente în care a intenționat să-şi dea demisia de la echipa roş-albastră.

"Am avut și momente în care am spus că vreau să plec, la fel cum se întâmplă uneori și în carierele jucătorilor. Dar am avut familia mereu aproape, care m-a încurajat.

Soția, mama, părinții soției m-au încurajat tot timpul și mi-au spus să-mi văd de treaba mea și cu siguranță că voi avea rezultate", a dezăluit Dică, la TV Digi Sport.

Dică a preluat-o pe FCSB în vara lui 2017. A reuşit să califice echipa în primăvara europeană din Europa