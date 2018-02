"Dacă am pierdut 5-1, este greşeala mea, pentru că nu am reuşit să-i fac pe jucători să înţeleagă ce le-am cerut. Îmi asum vina, am încercat să jucăm un fotbal ofensiv şi poate am greşit, dar am încercat. Aceasta este filozofia mea", a spus Dică, la Telekom Sport.

Tehnicianul în vârstă de 37 de ani a explicat şi de ce l-a schimbat la pauză pe mijlocaşul Dragoş Nedelcu, în locul căruia l-a introdus pe Lucian Filip: "Am considerat că nu a avut o evoluţie bună în primele 45 de minute".

Formaţia FCSB a fost învinsă, joi, pe Stadio Olimpico, scor 5-1, de echipa Lazio, în cea de-a doua manşă a şaisprezecimilor de finală ale Ligii... citeste mai mult

