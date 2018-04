FCSB - CFR Cluj. Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că ar fi extraordinar să câştige titlul la 38 de ani în primul sezon ca tehnician în Liga I.

"Ar fi un lucru extraordinar să câştig la 38 de ani campionatul, la primul meu an în Liga I. Pentru CV-ul meu ar fi foarte bine", a spus el.

Întrebat dacă după partida cu CFR Cluj va semna prelungirea contractului cu FCSB care expiră în vară, Dică a răspuns: "După meciul cu CFR mai sunt trei etape până când se termină campionatul. Vom vedea în vară ce se va întâmpla. Dacă am reuşit să rezist un an aici, înseamnă că am... citeste mai mult