Nicolae Dica dupa remiza cu CFR Cluj

Antrenorul formatiei FCSB, Nicolae Dica, a vorbit despre remiza din derbiul cu CFR Cluj. Dica si-a felicitat jucatorii pentru reactia din repriza a doua, cand au egalat.

„Imi doream sa castigam acest meci, dar, la cum am aratat in prima repriza… Am avut probleme pe faza de constructie in prima repriza, am suferit mult la mijlocasii centrali. In repriza a doua am dominat jocul, am avut posesie si ocazii. Pana la urma este bine ca cei de la CFR Cluj nu s-au distantat.

Ma bucur ca am reusit sa avem o reactie in repriza a doua, sa