"A fost o atmosferă superbă pentru un meci de Liga 4. Aţi văzut că la meciurile noastre vin suporterii şi nu se întâmplă absolut nimic. La meciul cu Sporting am avut 48.000 de suporteri şi nu s-a întâmplat nimic. Nu putem să facem o comparaţie între o echipă care se luptă pentru titlu şi a fost aproape de grupele Ligii Campionilor şi o formaţie care n-a putut să bată Rapidul. Diferenţa e că noi când am jucat în UEFA cu Rapid, pe Lia Manoliu, am avut 50.000 de spectatori. Dintre ei, au fost 40.000 de stelişti. Aseară a fost invers. Au fost 30 şi ceva de mii de spectatori, din care 20.000 de rapidişti. Stelişti... citeste mai mult

azi, 14:31 in Sport, Vizualizari: 66 , Sursa: Mediafax in