Sambata, 07 Aprilie, 13:32

Antrenorul FCSB-ului, Nicolae Dică, a anunțat că a refuzat oferte importante pentru a continua la formația pe care a dus-o pe primul loc în Liga 1 în acest sezon.

"Puteam să mai am contract pe încă doi ani. Dacă patronul nu voia să rămân, nu rămâneam, important era să am rezultate. Eu sunt la mâna mea. Dacă voi avea rezultate, la vară voi pune problema într-un fel.

Voi încerca să muncesc şi să încerc să-mi îndeplinesc obiectivul. Chiar dacă semnam pe doi ani îmi făceam munca la fel, sunt profesionist.

Oferte am mai avut şi eu până acum, oferte foarte bune, dar mi-am dorit să rămân, pentru că am obiective şi... citeste mai mult