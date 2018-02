Nicolae Dică era multumit de jocul echipei, nu si de rezulatul din derby-ul cu Dinamo. Man şi Teixeira au marcat golurile care au adus egalul.

"Chiar daca am avut momente bune de joc, ne-am creat multe faze de gol, credeam ca este un meci in care nu vrea intre mingea in poarta. Cred că dacă mai erau 7 sau 8 minute reuşeam să câştigăm. Am facut 2 greseli mari la cele 2 goluri ale lui Dinamo. Este o greseala colectiva la primul gol, nu dau vina pe un jucator. Nu trebuia sa ajunga mingea la Vlad, nu trebuia degajata mingea la 25 de metri. Nu am reusit sa oprim acel... citeste mai mult