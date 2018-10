Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că a decis să rămână în continuare în funcţie, deşi sunt mulţi tehnicieni care încearcă să discute cu finanţatorul Gigi Becali pentru a-i lua locul.

"Am vorbit cu patronul. S-au făcut multe speculaţii după ce am declarat eu la finalul meciului de la Craiova (n.r. - că ar obţine rezultate mai bune dacă ar avea mai multă libertate din partea lui Gigi Becali). Foarte multă lume a spus că trebuia să plec. În discuţia cu patronul am spus că am motivele mele pentru care rămân. Pentru că eu sunt cel care decid cine intră pe teren, cine... citeste mai mult