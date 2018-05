Duminica, 13 Mai, 13:16

Nicolae Dică (38 de ani) nu e mulțumit de criticile primite de la patron după ultimele rezultate obținute de FCSB.

U Craiova - FCSB se joacă luni, de la 20:45, e liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look TV. "Jucătorii au reacționat foarte bine la antrenamentele de după înfrângerea cu Iași. Am încredere, sper în continuare că pot lua campionatul.

Am știu din momentul în care am semnat cu Steaua că vor exista astfel de momente când vor spune unii că nu am experiență, că nu am personalitate. Am încredere în potențialul meu. Știu că nu sunt un antrenor fricos. În rest, nu vreau să comentez.

