Nicolae BREBAN – 85

Academia Română l-a omagiat de curând pe Nicolae Breban la împlinirea respectabilei vârste de 85 de ani. Un gest explicabil pentru tot românul care ştie prea bine cine este Breban în literatura română, în cultura română. Un motiv în plus pentru noi, maramureşenii, să ne bucurăm pentru onoarea de care se bucură conjudeţeanul nostru ajuns în vârful scrisului literar românesc.

Cei care ne-am aflat împreună cu sărbătoritul, în aula Academiei Române din centrul Capitalei, am ascultat lucruri de cel mai mare interes, ca să pricepem mai bine aprecierea deosebită de care astăzi se bucură scriitorul pornit în lume de pe plaiurile băimărene. Am auzit... citeste mai mult