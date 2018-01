Nicolae Bănicioiu își exprimă îngrijorarea față de situația în care se află PSD, într-o postare pe pagina sa de Facebook, publicată în cursul zilei de vineri.

”In ultimele zile mulți dintre voi, prieteni de pe fb, colegi de partid, m-ati întrebat ce părere am despre ce se întîmpla acum in psd - alt scandal, alte demisii etc ...

Eu cred ca lucrurile ne scapă de sub control intr-un mod brutal si riscam sa ne pierdem busola! Am schimbat un premier (pe nu știu ce motiv), am schimbat miniștrii, am... citeste mai mult