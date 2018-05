Nicolae Bănicioiu și-a anunțat demisia din PSD. Parlamentarul spune că vrea să fie alături de colegii săi din guvernarea Ponta. În plus, acesta este supărat pe ceea ce se întâmplă.

„Am luat decizia de a fi alături de colegii mei din guvernarea Ponta, guvernare în care noi am făcut multe lucruri bune și cu care am câștigat alegerie din 2016. Supărarea mea față de conducerea partidului este cunoscută, lipsa de consecvență și de deprofesionalizare continuă. Nu mai pot fi părtaș cu toate aceste lucruri pe care le induce domnul Dragnea.”.

