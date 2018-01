"Da, e foarte adevărat că doamna Pană are probleme de sănătate. Doamna ministru Pană a tot ţinut, dar noi am rugat-o să rămână. A avut probleme şi noi am rugat-o să rămână, să rămână ca să încheiem bugetul şi tot, a făcut nişte eforturi foarte mari, are probleme de sănătate. În mod normal, pentru înlocuirea sa ar trebui întrunit CEx-ul PSD, dar ţinând cont că domnul preşedinte Dragnea a anunţat o restructurare a Guvernului înainte, în 2017, probabil va discuta cu premierul şi cu forurile competente din partid vizavi de ceea ce doresc şi cum dorim să arate noul Guvern. Din ce înţeleg eu, un Guvern mai suplu, cu ministere mai puţine. E posibil ca... citeste mai mult

ieri, 20:31 in Politica, Vizualizari: 46 , Sursa: Realitatea in