Şi-a făcut loc şi în cuvântările oficiale, şi în convorbirile snoabe sau degajate formularea Unirea Mică, cu referire la Unirea Moldovei cu Ţara Românească. Auzind botezul cu numele Unirea Mică, am o tresărire, am o strângere de inimă, cred cu tărie că nicio unire a românilor nu poate fi denumită mică. Putem să numim Unirea din 24 ianuarie ca Prima Unire, ca apoi pe cea din 1918 să o denumim Unirea Totală, să zicem. Deşi aş avea o reţinere la propunerea de Prima Unire, fiindcă Mihai Viteazul a făptuit în anul 1600 cu adevărat Prima Unire. Glăsuia Voievodul Întregitor: „Moldova, Ardealul şi Ţara Românească, asta-i pohta ce-am pohtit!”.

