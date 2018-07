9 iulie 2018 este o zi importantă atât pentru atacantul argentinian, Mauro Icardi, cât şi pentru echipa la care evoluează, Inter Milano. Jucătorul de 25 de ani a împlinit 5 ani la Inter şi a postat pe contul său de socializare prima poză făcută în tricoul nerazzurilor şi a scris: "To be continued".

Mauro Icardi este mai mult decât fericit la echipa Inter Milano şi nu mai are răbdare până la startul noului sezon, însă până atunci s-a tăiat singur de pe piaţa transferurilor din această vară.

A împlinit 5 ani de când este în lotul nerazzurilor şi a sărbătorit ziua şi pe social media. A postat pe contul său de instagram o poză... citeste mai mult

