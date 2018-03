Leul pierde teren in fata euro Vezi aici cursul BNR Leul pierde teren in fata celor mai importante valute. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat un curs oficial de 4.4939 lei/euro, cu 0.87 bani mai mare decat cel afisat in cursul zilei de vineri....

Buna ziua Iasi, 20 August 2012