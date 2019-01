Nici nebun, nici drogat

• procurorul criminalist din cadrul Parchetului de la Tribunalul Brăila a primit rezultatul expertizei psihiatrice a inculpatului Marius Valentin Parfenie • atacatorul de la Mall are discernământ şi nu are vreo problemă de natură psihică, a fost verdictul de la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) “Dr. Mina Minovici” Bucureşti • Parfenie nu consumase nici droguri, după cum s-a constatat în urma analizei probelor de sânge, la momentul atacului el fiind doar sub influenţa alcoolului - 1,25... citeste mai mult