Autorii subiectelor la simularea evaluării naţionale au confundat pesemne, autorul Heine cu poetul român Ştefan Octavian Iosif, cel care, de fapt, a tradus-o.

Este vorba de poezia „Stai şi asculţi sub ramuri...” tradusă de poetul român în 1895 şi apărută pe 16 aprilie în acelaşi an în revista „Viaţa”. Poezia „Stai şi-asculţi sub ramuri…" este o traducere fidelă a poeziei „Unterm weißen Baume sitzend”, apărută în volumul "Neue Gedichte" din 1844. „Într-adevăr, textul este o traducere. Evident că puteau fi găsite nişte poezii originale româneşti, ceea ce reprezintă o scăpare din... citeste mai mult

acum 17 min. in Educatie, Vizualizari: 9 , Sursa: Adevarul in