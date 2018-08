Alexandru Mitriţă a fost foarte dezamăgit după remiza cu Botoşani, scor 2-2, în care nici nu a mai contact că a fost protagonistul unei "duble".

U Craiova şi Botoşani au remizat, scor 2-2, după un meci spectaculos în care Mitriţă a marcat două goluri. Totuşi, atacantul oltenilor a fost dezamăgit în legătură cu partida cu moldovenii, dar promite că echipa se va revanşa cu RB Leipzig, în Europa League: "Nu cred că au fost aşa importante golurile mele. Ne-au dat gol din fază fixă, trebuia să fim atenţi. Trebuia să ne revenim. Am avut două meciuri în care nu prea am jucat. Am revenit mereu, ne doream această victorie, după o serie proastă. Din păcate, nu s-a putut în... citeste mai mult