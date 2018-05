Nica al lui Stefan a Petrei e influencer pentru Minio Studio, intr-o campanie de recrutare inedita Minio Studio isi dezvolta semnificativ expertiza in domeniul digital, deschizand patru pozitii pentru specialistii in domeniu, in cadrul unei campanii de recrutare aparte.

Minio, agentia de comunicare integrata infiintata de Ioana Mucenic si Paul Cotor la inceputul anului 2016, a lansat recent o campanie de recrutare inedita. Campania este sustinuta de un clip care prezinta pe scurt povestea lui Ion Creanga La scaldat... citeste mai mult