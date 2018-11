„Nicãieri unde sã te ascunzi” un film despre ororile rãzboiului din Iraq!

DOCUMENTAR… Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad vã invitã la un nou film din cadrul proiectului KineDok powered by One World Romania, editia a 4-a. Sâmbãtã, 10 noiembrie, de la ora 12. 00, la sediul central al muzeului, puteti sã urmãriti productia norvegianã “Nicãieri unde sã te ascunzi”. Intrare este gratuitã, organizarea apartine dr. Mircea Mamalaucã, director al muzeului bârlãdean, în colaborare cu Asociatia One World Romania.

Ajuns deja la cea de a 4-a editie, KineDok powered by One World Romania va aduce anul acesta 16 din cele mai interesante documentare din Europa Centralã si de Est. Sub forma unei experiente care trece dincolo de peretii traditionali ai sãlii... citeste mai mult

