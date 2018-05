Paris Saint Germain a câştigat pentru al patrulea an consecutiv Cupa Franţei, după o confruntare de tip „David şi Goliat”. Colosul parizian a întâlnit în finală o grupare Les Herbiers, aflată în liga a treia, echipa unei comunităţi de doar 15.000 de locuitori. Are un buget de sub două milioane de euro, cam cât câştigă un star de la PSG în 6-7 luni.

PSG s-a impus doar cu 2-0, după un meci în care a avut 73 la sută posesie, a trimis 29 de şuturi spre poarta adversă şi a nimerit de trei ori bara în primele 20 de minute. Golurile au venit de la Lo Celso (24) şi Cavani (74 – penalty). Cursa lui Les... citeste mai mult

