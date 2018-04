Articol de Alexandru PavelJURNALISPORT Marti, 03 Aprilie, 11:41

Neymar ar urma să plece de la Paris Saint-Germain la finalul acestui sezon, iar presa spaniolă anunță că brazilianul și-a ales viitoarea destinație, la doar un an după ce semna cu parizienii și devenea cel mai scump jucător din istoria fotbalului.

Don Balon anunță că Neymar și-a decis viitorul. După un sezon sub așteptări, pe care-l termină în afara terenului din pricina unei accidentări, brazilianul pare decis să o părăsească pe PSG, fiind convins că a făcut o greșeală când a plecat de la Barcelona, în urmă cu un an.

După ce au plătit 222 de milioane de euro pentru transferul lui Neymar, echipa pregătită... citeste mai mult